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сегодня, 15:50 0

В Белогорске 35-летний мужчина угнал велосипед у подростка

В Белогорске 35-летний мужчина угнал велосипед у подростка
Фото: pixabay.com

В июне в Белогорске 35-летний мужчина украл велосипед у подростка. Теперь белогорец будет отбывать два года лишения свободы в колонии строгого режима.

— Мужчина увидел подростка на велосипеде, остановил его и попросил велосипед, чтобы «съездить до магазина». Клятвенно пообещал вернуть двухколёсный транспорт обратно, чему подросток поверил, — рассказала старший помощник прокурора Белогорска Елена Агафонова.

Однако возвращать велосипед мужчина не собирался и скрылся с места преступления. Вскоре угонщика задержали, а велосипед изъяли и вернули юному владельцу, сообщает газета «Сегодня на Амуре».

На момент преступления белогорец проходил обвиняемым в незаконном обороте наркотиков. Поэтому Белогорский городской суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима несмотря на раскаяние и наличие семьи.

Напомним, что в октябре благовещенца поймали похитителя семнадцати велосипедов. А также в конце августа задержали подозреваемого в серии краж велосипедов.

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#закон #происшествия #суды

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