Был контактен по COVID-19: амурчанина с инфарктом миокарда отправили в инфекционный госпиталь

У благовещенца случился инфаркт миокарда. Его пришлось отправить в инфекционный госпиталь на базе Благовещенской горбольницы, он был контактен по COVID-19.

— Супруга больного лечится амбулаторно от коронавирусной инфекции. Поэтому мужчину с повреждением миокарда привезли в наш госпиталь. В приёмном отделении врачи немедленно осмотрели пациента, установив у него острый инфаркт миокарда, и начали готовить к операции. Через 40 минут приступили к чрескожному коронарному вмешательству, — рассказал заведующий первичным сосудистым отделением Благовещенской городской клинической больницы Сергей Булыгин.

За 40 минут в госпитале успели развернуть операционную с соблюдением эпидтребований. Операцию проводила хирургическая бригада из семи человек. Она прошла успешно. Медики отмечают, что несмотря на всю сложность операции и проведение манипуляций в условиях инфекционного госпиталя, всё прошло по заранее отработанной схеме.

Пациент останется долечиваться на базе инфекционного госпиталя. Сейчас он чувствует себя удовлетворительно.