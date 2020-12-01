Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:35 2

Был контактен по COVID-19: амурчанина с инфарктом миокарда отправили в инфекционный госпиталь

Был контактен по COVID-19: амурчанина с инфарктом миокарда отправили в инфекционный госпиталь
Фото: amurobl.ru

У благовещенца случился инфаркт миокарда. Его пришлось отправить в инфекционный госпиталь на базе Благовещенской горбольницы, он был контактен по COVID-19.

— Супруга больного лечится амбулаторно от коронавирусной инфекции. Поэтому мужчину с повреждением миокарда привезли в наш госпиталь. В приёмном отделении врачи немедленно осмотрели пациента, установив у него острый инфаркт миокарда, и начали готовить к операции. Через 40 минут приступили к чрескожному коронарному вмешательству, — рассказал заведующий первичным сосудистым отделением Благовещенской городской клинической больницы Сергей Булыгин.

За 40 минут в госпитале успели развернуть операционную с соблюдением эпидтребований. Операцию проводила хирургическая бригада из семи человек. Она прошла успешно. Медики отмечают, что несмотря на всю сложность операции и проведение манипуляций в условиях инфекционного госпиталя, всё прошло по заранее отработанной схеме.

Пациент останется долечиваться на базе инфекционного госпиталя. Сейчас он чувствует себя удовлетворительно.

Просмотров всего: 871

#коронавирус #здоровье #медицина

распечатать


Общество 1

Губернатор Приамурья рассказал студентам медакадемии о главных проблемах здравоохранения в регионе
Общество 1

В Хабаровском крае жителей призывают возить врачам еду и кофе
Общество

Амурская областная научная библиотека ушла на «удалёнку» до середины декабря
Коронавирус 3

В ноябре Амурская область стала первой по Дальнему Востоку по приросту случаев COVID-19
Комментарии
Показать все (2)
  • Аутист

    Аутист
    40 минут назад

    Заголовок как обычно желтушно-донный

    Врачам респект

  • гомункулус

    гомункулус
    18 минут назад

    врачи - большие молодцы

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь