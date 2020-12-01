В Приамурье морозно и без осадков: прогноз погоды на 2 декабря

В Белогорске ясно, без осадков. Днём температура -13°С...-14°С, ночью -18°С. Ветер западный, 2-4 метров в секунду.

В Свободном переменная облачность, без осадков. Днём температура -13°С...-15°С, ночью до -16°С. Ветер юго-западный, 2-6 метров в секунду.

В Завитинске ясно, осадков не ожидается. Днём температура -11°С...-12°С, ночью -20°С...-21°С, ветер западный 2-5 метров в секунду.

В Райчихинске ясно, без осадков. Днём температура -11°С...-12°С, ночью -20°С, до обеда штиль, ветер западный 2-4 метров в секунду.

В Архаре ясно, без осадков. Днём температура -11°С...-12°С, ночью -16°С, ветер западный, 2-4 метров в секунду.

В Шимановске днём ясно, осадков не ожидается. Температура днём -12°С...-14°С, ночью -21°С, ветер западный, 2-7 метров в секунду.

В Зее переменная облачность, без осадков. Температура днём -15°С...-16°С, ночью -19°С...-20°С, ветер юго-западный 2-5 метров в секунду.

В Сковородине переменная облачность, небольшой снег. Днём температура достигнет -16°С, ночью -24°С...-27°С. После обеда западный ветер 2-5 метров в секунду.

В Тынде ясно. Температура днём -17°С...-18°С, ночью -23°С...-24°С, ветер западный 3-8 метров в секунду, сообщает gismeteo.ru.

В Благовещенске ночью ясно, днём небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -15°С...-17°С, днём -7°С...-9°С. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду.