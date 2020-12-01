Амурская областная научная библиотека ушла на «удалёнку» до середины декабря

В столице Приамурья Амурская областная научная библиотека имени Муравьёва-Амурского до 15 декабря будет обслуживать читателей удалённо.

— Библиотека оказывает услуги дистанционно через сайт и соцсети. Также можно продлить книги онлайн, а все вопросы можно задать по телефонам 8 (4162) 23-73-97, 8 (4162) 77-38-35, 8-914-559-72-91 WhatsApp или отправить на электронную почту mail@libamur.ru, — сообщает пресс-служба Амурской областной научной библиотеки.

Напомним, что в библиотеках Приамурья книги стерилизуют в специальных боксах. Каждый из четырёх боксов обошёлся областному бюджету в 52 тысячи рублей. А библиотека имени Чехова предоставляет бесплатную возможность читать электронные книги «Университетской библиотеки online».