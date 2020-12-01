В ноябре Амурская область стала первой по Дальнему Востоку по приросту случаев COVID-19

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За ноябрь количество выявленных больных новой коронавирусной инфекцией в Приамурье выросло на 72 % — 4 778 человек. Это самый большой темп прироста заболевания на всем Дальнем Востоке, сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.



По количеству заболевших первое место занимает Хабаровский край. В соседнем регионе за ноябрь заболело 8 276 человек. Меньше всего в процентном соотношении заболевших в Магаданской области — 31%. В количественном соотношении лучше всего эпидемиологическая обстановка в Чукотском автономном округе – за ноябрь там заболело 148 человек, а за весь период пандемии — 389 человек.

За период с 1 по 30 ноября в Дальневосточном федеральном округе заболело больше 49 тысяч человек, и прирост заболевания составил 52%. По приросту заболеваемости в процентном соотношении Дальний Восток занимает второе место среди всех федеральных округов России, а в количественном за весь период эпидемии — шестое.

За 2020 год на Дальнем Востоке коронавирусом заболело 144 059 человек, выздоровело 110 837 человек и 1 720 умерли.