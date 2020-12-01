Отремонтируют еще одно здание БГПУ

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Кроме главного корпуса БГПУ и соседних зданий, отремонтируют еще один корпус — на Горького,231, там готовят учителей начальной школы. Ремонт начнут после завершения реконструкции главного корпуса и здания педколледжа, рассказали в пресс-службе правительства.

Всего отремонтируют пять объектов. Расчёт стоимости работ для первого объекта — здания главного корпуса БГПУ почти закончили. По словам мэра города, проблемы возникли на втором объекте — здание педагогического колледжа. В одной части здания в плохом состоянии находятся чердачные перекрытия, это означает, что денег на ремонт понадобится больше.

— Сколько нужно средств, мы будем понимать после детального обследования. Его планируем завершить к февралю будущего года. Третий и четвертый объекты – это общежитие № 2 БГПУ по Ленина, 117 и корпус Б по Ленина, 104. До 8-го декабря будет закончен полный подсчёт. Также в дорожную карту войдет здание по Горького, 231, где находится факультет педагогики и методики начального образования БГПУ, отметил мэр Благовещенска.

Также, предупредили — начать ремонт в здании на Ленина,231 в следующем году не получится. Ремонт в корпусе начнётся, после того как сдадут два первых объекта.

— 32 миллиона рублей необходимо на замену всех оконных блоков в главном корпусе БГПУ. Что касается ремонта главных фасадов, которые выходят на Ленина-Шимановского, на их реконструкцию необходимо ориентировочно 23 миллиона рублей, — объяснил начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия области Виталий Ребизант.

Точную сумму, которую смогут выделить власти из областного бюджета на ремонт зданий университета обсудят после декабрьской сессии Законодательного Собрания и учреждения бюджета на 2021 год.

Ремонт главного корпуса Благовещенского государственного педагогического университета разделили на два этапа. Закончить первый этап ремонта власти намерены в октябре 2021 года.