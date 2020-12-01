Региональные выплаты неработающим пенсионерам станут больше

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Пенсионеры, проживающие в Приамурье, для получения доплаты должны предоставить пакет документов лично, на приёме в управлении социальной защиты населения или по почте. С 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения, выплата будет производиться автоматически.

Для получения региональной социальной доплаты необходимо предоставить: копию паспорта (страница с фото и регистрацией по месту жительства), копию трудовой книжки (первая страница и последняя запись об увольнении), заявление о согласии на обработку персональных данных.

Детям-инвалидам и детям, не достигшим 18 лет, получающим пенсию по случаю потери кормильца, доплата устанавливается в беззаявительном порядке.