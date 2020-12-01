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сегодня, 13:40 0

Инкассатор в Казани выстрелил себе в голову в служебном автомобиле

Инкассатор в Казани выстрелил себе в голову в служебном автомобиле
Фото: kam.business-gazeta.ru

В Казани сотрудник инкассационной службы выстрелил себе в голову в служебном автомобиле, сообщают «Вести Татарстан».

Сотрудники правоохранительных органов оцепили место происшествия и проводят судебную экспертизу.

Стрельба произошла внутри инкассаторского автомобиля. По версии следователей, инкассатор выстрелил в себя, когда был в машине один.

Выяснилось, что это 25-летний Динар Гайнотдинов. В соцсетях у него есть фото с ребёнком. Как сообщает одно из интернет-изданий, молодой человек был на стадии тяжелого бракоразводного процесса.

Врачи боролись за жизнь инкассатора, но спасти его не удалось. Что на самом деле произошло — роковая случайность или самоубийство, будут выяснять следователи.

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#происшествия

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