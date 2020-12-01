Инкассатор в Казани выстрелил себе в голову в служебном автомобиле
В Казани сотрудник инкассационной службы выстрелил себе в голову в служебном автомобиле, сообщают «Вести Татарстан».
Сотрудники правоохранительных органов оцепили место происшествия и проводят судебную экспертизу.
Стрельба произошла внутри инкассаторского автомобиля. По версии следователей, инкассатор выстрелил в себя, когда был в машине один.
Выяснилось, что это 25-летний Динар Гайнотдинов. В соцсетях у него есть фото с ребёнком. Как сообщает одно из интернет-изданий, молодой человек был на стадии тяжелого бракоразводного процесса.
Врачи боролись за жизнь инкассатора, но спасти его не удалось. Что на самом деле произошло — роковая случайность или самоубийство, будут выяснять следователи.
Просмотров всего: 279