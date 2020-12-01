Инкассатор в Казани выстрелил себе в голову в служебном автомобиле

Сотрудники правоохранительных органов оцепили место происшествия и проводят судебную экспертизу.

Стрельба произошла внутри инкассаторского автомобиля. По версии следователей, инкассатор выстрелил в себя, когда был в машине один.

Выяснилось, что это 25-летний Динар Гайнотдинов. В соцсетях у него есть фото с ребёнком. Как сообщает одно из интернет-изданий, молодой человек был на стадии тяжелого бракоразводного процесса.

Врачи боролись за жизнь инкассатора, но спасти его не удалось. Что на самом деле произошло — роковая случайность или самоубийство, будут выяснять следователи.