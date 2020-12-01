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сегодня, 13:45 3

По улицам Благовещенска проедет музыкальный автомобиль с песнями о Победе

По улицам Благовещенска проедет музыкальный автомобиль с песнями о Победе
Фото: Амур.инфо

В четверг, 3 декабря, по улицам Благовещенска проедет автомобиль, из аудиооборудования которого будут звучать песни военных лет. Транспорт предоставит частное лицо, а акцию приурочат ко Дню неизвестного солдата.

Гастроли начнутся в 14:00 с площади Победы. Машина побывает в шести районах города — в центральном районе, на Тайване, в селе Садовом, в Моховой Пади, в микрорайоне и Плодопитомнике. Остановки запланированы в проулке возле сквера Мира, возле администрации Садового, памятного камня «Великой Победы» (улица Институтская, 24/2), а также у Дома культуры Плодопитомника. Свою работу музыкальное авто закончит в 20:00, в общей сложности машина проедет около 55 километров.

Также в День неизвестного солдата пройдёт возложение цветов на площади Победы, с 14:00 до 20:00 будет гореть вечный огонь.

— Стену памяти и памятник труженикам тыла на площади Победы украсит декоративная подсветка в красно-желтой гамме, символизирующая огонь памяти. На протяжении следующей недели в Благовещенске пройдет большое количество памятных просветительских акций, — рассказали в пресс-службе администрации города.

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#память #праздники

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Комментарии
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  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    3 часа назад

    Не арендованый у черемисина?

  • retrogr

    retrogr
    53 минуты назад

    педалирование патриотизма на волне нежелания и неспособности власти решать проблемы,денег нет - лечитесь/выживайте сами

  • Demotivator

    Demotivator
    27 минут назад

    Дорогие наши власти! Как вы уже заебали нас своим победобесием!

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