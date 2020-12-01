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сегодня, 13:22 0

Спасатели из Амурской области помогают Приморью восстанавливаться после удара стихии

Спасатели из Амурской области помогают Приморью восстанавливаться после удара стихии
Фото: www.instagram.com/amurskiespasateli

Спасатели амурского центра ГЗ и ПБ обеспечивают электроэнергией поселок Подножье-1 на острове Русский, сообщает пресс-служба ведомства. Специалисты работают по 12 часов в сутки — с 9 утра до 9 вечера.

Вторая группа амурских спасателей работает в поселке Воевода. До этого с пятницы по воскресенье специалисты из Приамурья работали в поселке Экипажный и обеспечивали электроэнергией поликлинику краевой клинической больницы № 2 и краевой клинический центр в Владивостока.

Напомним, что циклон с дождем и снегом обрушился на Приморский край 19 ноября оставив тысячи жителей края без электричества, связи и с разрушенными коммуникациями. 23 ноября в пострадавшие районы в Приморья из Амурской области на борьбу с последствиями ледяного дождя отправилась помощь: спасатели и спецтехника.

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#Дальний Восток #происшествия

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