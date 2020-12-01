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Экс-глава иркутского Минздрава задержана по делу о мошенничестве с медицинскими масками на 25 млн рублей

Экс-глава иркутского Минздрава задержана по делу о мошенничестве с медицинскими масками на 25 млн рублей
Фото: babr24.com

Бывший министр здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева была задержана по делу о поставке медицинских масок по фальсифицированным документам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве области.

Следственный комитет России по Иркутской области подтвердил, что Наталью Ледяеву задержали по делу о мошенничестве с медицинскими масками на 25 миллионов рублей. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

По информации следствия, в октябре был арестован главный фигурант этого уголовного дела. Как сообщает источник агенства, арестованный является сыном Ледяевой.

Сама Наталья Ледяева покинула пост главы Минздрава Иркутской области в середине ноября.

Как сообщает следствие, используя служебное положение, Наталья Ледяева заключила контракт на поставку медицинских средств, хотя знала, что изделия не соответствуют условиям государственного контракта. Таким образом из бюджета Иркутской области было похищено около 25 миллионов рублей.

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#медицина #происшествия #суды #финансы

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