Готовим китайскую кухню: "Работаем с Огоньком" #4
Кафе И-Рис
Что вы экзотического пробовали в своей гастро-жизни? Шелкопряды, крокодилы, лягушки?
А Ира познакомилась близко со своим соперником, о котором вы узнаете, если посмотрите выпуск.
Наш город без китайской кухни, как балерина без пачки, как рис без яйца, как Благовещенск без АмурИнфоТВ - ну вы поняли, что нереально, в общем.
Кафе "И-РИС" открылись и пригласили нас. Ира в Ирисе.
Симпатично получилось. Кстати, доставка там классная, еще и цыплёнка томлённого получите, если много закажете. Приятного аппетита. Нам было вкусно!
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