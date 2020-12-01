Готовим китайскую кухню: "Работаем с Огоньком" #4

Кафе И-Рис

Что вы экзотического пробовали в своей гастро-жизни? Шелкопряды, крокодилы, лягушки?

А Ира познакомилась близко со своим соперником, о котором вы узнаете, если посмотрите выпуск.

Наш город без китайской кухни, как балерина без пачки, как рис без яйца, как Благовещенск без АмурИнфоТВ - ну вы поняли, что нереально, в общем.

Кафе "И-РИС" открылись и пригласили нас. Ира в Ирисе.

Симпатично получилось. Кстати, доставка там классная, еще и цыплёнка томлённого получите, если много закажете. Приятного аппетита. Нам было вкусно!