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сегодня, 13:13 0

В бюджет России вернули более шести миллиардов от продажи имущества экс-полковника ФСБ

В бюджет России вернули более шести миллиардов от продажи имущества экс-полковника ФСБ
Фото: pixabay.com

Генпрокуратура сообщила, что после продажи имущества бывшего полковника ФСБ Кирилла Черкалина в российский бюджет вернулось более шести миллиардов рублей. Он был осужден за финансовые махинации.

— Суд изъял у Черкалина автомобили, ювелирные украшения, квартиры в Москве и загородные участки, а также наличные деньги, наручные часы и дамские сумочки. В суде Черкалин согласился отдать государству почти всё заявленное имущество по иску. Общая сумма имущества превышает 6,3 миллиарда рублей, — сообщили в ТАСС.

Генпрокуратура направила в суд иск об обращении в доход государства пяти квартир, двух загородных домов, шести земельных участков, 14 нежилых помещений, двух автомобилей, 800 миллионов рублей, 72 миллионов долларов и 8 миллионов евро.

Большая часть суммы — наличные, изъятые в квартире и машине Черкалина. На часть незаконно полученных денег он покупал имущество и регистрировал его на своих близких. Между тем общий легальный доход Черкалина и его семьи с 2005 по 2019 год составил не более 55 миллионов рублей.

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#закон #политика

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