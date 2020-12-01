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сегодня, 12:57 0

На двух участках дорог в Благовещенске временно перекрыто движение

На двух участках дорог в Благовещенске временно перекрыто движение
Фото: admblag.ru

Во вторник, 1 декабря, закрылся для движения автомобилей участок дороги в районе пересечения улиц Пионерской и Краснофлотской. Там начались работы по оформлению набережной Амура к новогодним праздникам. Откроют участок после 25 декабря.

Также 2 декабря с 9:00 перекроют участок улицы Пионерской от Горького до Амурской — здесь АКС будет проводить работы по устройству подземных инженерных сетей. Закончить планируют в пятницу, 4 декабря, в 14:00, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

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#дороги #Новый год #транспорт

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