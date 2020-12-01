ВОЗ разрабатывает новые рекомендации для «близких контактов» при коронавирусе

— Рекомендация составит 15 минут в течение 24 часов в общей сумме. Это может быть пять минут плюс пять минут и пять минут на дистанции менее двух метров, — рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

До этого близкими контактами считалось общение в течение 15 минут лицом к лицу на расстоянии ближе 1,5 метров.

Вуйнович напомнила, что в этом году стоит отказаться от больших корпоративов и других мероприятий. Если эти рекомендации будут соблюдаться, а 90% россиян наденут маски, то страна сможет выйти на плато по коронавирусу.