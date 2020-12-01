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сегодня, 11:55 0

В Швеции мать 28 лет держала взаперти сына

В Швеции мать 28 лет держала взаперти сына
Фото: artfile.ru

Полиция в Стокгольме задержала 70-летнюю женщину, которая 28 лет держала взаперти сына. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Expressen.

Как сообщается, 41-летнего мужчину обнаружила родственница. Зайдя в квартиру, она увидела насмерть испуганного человека, который с трудом мог стоять и отвечать на вопросы. У него не было зубов, а ноги были покрыты язвами и ссадинами.

Как говорит женщина, в квартире была одна большая свалка, уборки не было десятилетиями.

По словам родственницы, она много лет подозревала, что женщина изолировала своего сына от общества. Когда хозяйка попала в больницу, родственница решила осмотреть квартиру, где её худшие опасения подтвердились. Она вызвала врачей, и мужчину увезли в больницу. Врачи описывают его состояние как серьезное.

Как рассказали знакомые, мать забрала своего сына из школы, когда ему было 12 лет, и с тех пор тот всегда находился взаперти. Мать внушала ему, что все вокруг хотят им зла, и только она может их защитить.

Родственница семьи сообщила в интервью, что давно подозревала что-то неладное. Но никто не хотел её слушать, поэтому она перестала поднимать эту тему.

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#происшествия

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