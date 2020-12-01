Проблемы амурчан в большой системе: как помогает Центр управления регионом

В Амурской области уже неделю работает Центр управления регионом. ЦУР занимается сбором сообщений, жалоб, предложений от населения, поступающих из открытых интернет источников, социальных сетей и официальных государственных порталов с целью оперативного рассмотрения и принятия решений.

С помощью системы «Инцидент Менеджмент» удаётся оперативно отслеживать и реагировать на обращения граждан в социальных сетях. Система видит проблемы и жалобы даже в самых отдаленных уголках Амурской области. Все поступившие обращения сотрудники ЦУРа направляют в профильные ведомства для решения проблем.

— Например, в комментариях к публикации губернатора Амурской области Василия Орлова о передачи техники в районы, подписчики пожаловались на ненадлежащее состояние водовозной машины для села Октябрьский, Зейского района. Для жителей Октябрьского вопрос исправности водовозки серьезный. В селе нет водопровода, а ближайшая водонапорная башня находится в нескольких километрах от населенного пункта. Самостоятельно набрать воды могут не все местные жители. Для кого-то ее привозит и это не всегда исправная машина, — рассказали специалисты центра.

Интересно, что ответ подписчики получили в течение нескольких часов. А благодаря областной программе обновления парка коммунальной техники, Зейский район получил пять автомобилей, в том числе четыре водовозные машины. Главой района решил передать одну из них для подвоза воды в село Октябрьский. Спецтранспорт доставят в населенный пункт после открытия ледовой переправы через реку Деп.

Ответ жителям села опубликовали на той же площадке в социальной сети, где пользователи написали обращения.