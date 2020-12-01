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сегодня, 12:15 4

Проблемы амурчан в большой системе: как помогает Центр управления регионом

Проблемы амурчан в большой системе: как помогает Центр управления регионом
Фото: ЦУР

В Амурской области уже неделю работает Центр управления регионом. ЦУР занимается сбором сообщений, жалоб, предложений от населения, поступающих из открытых интернет источников, социальных сетей и официальных государственных порталов с целью оперативного рассмотрения и принятия решений.

С помощью системы «Инцидент Менеджмент» удаётся оперативно отслеживать и реагировать на обращения граждан в социальных сетях. Система видит проблемы и жалобы даже в самых отдаленных уголках Амурской области. Все поступившие обращения сотрудники ЦУРа направляют в профильные ведомства для решения проблем.

— Например, в комментариях к публикации губернатора Амурской области Василия Орлова о передачи техники в районы, подписчики пожаловались на ненадлежащее состояние водовозной машины для села Октябрьский, Зейского района. Для жителей Октябрьского вопрос исправности водовозки серьезный. В селе нет водопровода, а ближайшая водонапорная башня находится в нескольких километрах от населенного пункта. Самостоятельно набрать воды могут не все местные жители. Для кого-то ее привозит и это не всегда исправная машина, — рассказали специалисты центра.

Интересно, что ответ подписчики получили в течение нескольких часов. А благодаря областной программе обновления парка коммунальной техники, Зейский район получил пять автомобилей, в том числе четыре водовозные машины. Главой района решил передать одну из них для подвоза воды в село Октябрьский. Спецтранспорт доставят в населенный пункт после открытия ледовой переправы через реку Деп.

Ответ жителям села опубликовали на той же площадке в социальной сети, где пользователи написали обращения.

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#жизнь #областная власть #связь

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Комментарии
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  • 28ups

    28ups
    1 час назад

    Амур инфо, так вы интернет ресурс это центра то озвучте, много кто хотел бы свои претензии высказать

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    53 минуты назад

    Выборы в Госдуму только в следующем году! Что-то рано СМИ начали запугивать народ, а власть имитировать бурную деятельность!

  • Министерство Не Твоих Собачьих Дел

    Министерство Не Твоих Собачьих Дел
    51 минута назад

    Так это главу села надо раком ставить и смещать, а заодно главу района за бездействие - тогда и толк будет. А так - очередная посредническая структура с лодырями.

  • АвгустМ

    АвгустМ
    10 минут назад

    У них нет специального ресурса и сайта! Есть система Инцидент-менеджмент, которая отслеживает комментарии и публикации в соцсетях и по ним идет реакция!

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