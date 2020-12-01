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Прокурор Свободного получил назначение в Саратов

Прокурор Свободного получил назначение в Саратов

Максим Енишевский, до настоящего времени занимавший должность Свободненского городского прокурора Амурской области, назначен прокурором города Саратов, в соответствии с приказом генерального прокурора, сообщает пресс-служба ведомства.

Старший советник юстиции Максим Сергеевич Енишевский родился в 1985 году, женат, воспитывает двоих детей. Помимо службы, известен как двухкратный чемпион Амурской области по шахматам, причем кандидатом в мастера спорта он стал в 16 лет, а областные соревнования выиграл в возрасте 20 лет, еще будучи студентом. Второй раз региональное первенство он выиграл в 2015 уже работая в прокуратуре.

В 2018 году, уже будучи прокурором, Максим Енишевский стал известен своим активным участием в процессе, о признании незаконным назначения главой города Юрия Романова, в связи с конфликтом интересов. В результате действий прокуратуры мэр был вынужен уйти в отставку.

Напомним, что кадровые перестановки в прокуратуре России являются обычной практикой. Накануне президент России представил в Совет Федераций кандидатуры новых прокуроров для пяти регионов. В случае если проект документа будет согласован, прокурор Амурской области Руслан Медведев получит назначение в Оренбуржье, а на его место приедет Александр Бучман из Краснодарского края.

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#закон #российская власть

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Комментарии
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  • Терминатор

    Терминатор
    43 минуты назад

    Конём ходи, век воли не видать!

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