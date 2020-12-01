В Приамурье отмечается значительный рост ВИЧ-инфекции

Управление Роспотребнадзора по Амурской области констатирует в регионе продолжающийся рост количества ВИЧ-инфицированных. Новую статистику ведомство опубликовало в связи с отмечающимся сегодня Всемирным днём борьбы со СПИД.

— На территории Амурской области с момента регистрации первого случая и по состоянию на 30 сентября этого года зарегистрировано 1613 случаев ВИЧ-инфекции, из них умерло 243 человека. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года первичная заболеваемость ВИЧ-инфекцией выросла на 5,65 процентов, — сообщили в Роспотребнадзоре.

Заразилось в 2020 году, в общей сложности, 193 человека. Резкий рост количества новых заражённых в Амурской области наблюдается с 2013 года, с 2015 года в разы выросло количество умерших от СПИД.

Почти половина заразившихся, около 47 процентов — люди в возрасте от 30 до 39 лет. Причём амурская молодёжь заражается ВИЧ-инфекцией реже, чем люди старшего поколения. Среди больных свыше 62 процентов — мужчины.

— У 20,2 процента ВИЧ-инфицированных с установленными факторами риска заражения основным фактором передачи ВИЧ в 2020 году было употребление наркотических препаратов нестерильным инструментарием, — уточняют в региональном управлении Роспотребнадзора.

В России, отмечают эпидемиологи, рост распространения ВИЧ-инфекции замедлился, но продолжается. С момента начала эпидемии в РФ зафиксировано 1476023 человека, заразившихся смертельно опасным вирусом, 378841 один из них умер.

Для амурчан в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИД организована горячая линия. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии по Амурской области ответят на все интересующие вопросы по телефонам: 8 (4162) 20-20-20, 22-67-08.