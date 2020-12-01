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сегодня, 11:40 1

В России массово подделывают тесты на COVID

В России массово подделывают тесты на COVID
Фото: pixabay.com

Сеть лабораторий «Гемотест» обратилась в правоохранительные органы в связи с массовой подделкой справок компании о результатах анализов на коронавирусную инфекцию, пишет ТАСС.

— По всем подобным фактам службой безопасности нашей компании инициировано обращение в правоохранительные органы с целью пресечь незаконную деятельность мошеннических ресурсов, а также взыскать с владельцев доменов компенсацию за репутационный ущерб, нанесенный лаборатории «Гемотест», — сообщили ТАСС в компании.

Как рассказал административный директор «Гемотеста» Сергей Шумаров, в компании существует процедура проверки сведений и инцидентов.

— При поступлении первых сообщений о поддельных справках нашими специалистами совместно с сотрудниками МВД были проведены контрольные закупки на сайтах, распространяющих подделки. Курьеры, доставившие поддельные справки, были переданы в органы МВД для дальнейшего выяснения всех обстоятельствах, — рассказал Шумаров.

Первые поддельные справки компания обнаружила в середине апреля, после чего была внедрена система верификации результатов тестирования.

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#коронавирус #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Нашли способ обнулить количество заболевших коронавирусом и предстать спасителем нации?!

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