Дрожжину и Цивина вынудили вернуть бывший кабинет Алексея Баталова его семье

Как стало известно, супруги Наталья Дрожжина и Михаил Цивин не просто присвоили себе имущество народного артиста СССР Алексея Баталова, но и сдали в аренду его рабочий кабинет в Москве.

Недвижимость снимал адвокат Нарек Костанян, который ежемесячно платил семейной паре 75 тысяч рублей. Жена и дочь Баталова этих денег никогда не видели.

Когда адвокат узнал о махинации, он сразу согласился вернуть собственность законным владельцам.

Адвокат Баталовых Татьяна Кириенко рассказала в программе «Новые русские сенсации», что денежные средства за аренду кабинета Цивин и Дрожжина не собираются возвращать, говоря о том, что их уже нет.