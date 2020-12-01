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сегодня, 11:10 0

Дрожжину и Цивина вынудили вернуть бывший кабинет Алексея Баталова его семье

Дрожжину и Цивина вынудили вернуть бывший кабинет Алексея Баталова его семье
Фото: news.myseldon.com

Семья Алексея Баталова одержала первую победу над Натальей Дрожжиной и ее мужем, юристом Михаилом Цивиным, пишет ФАН.

Как стало известно, супруги Наталья Дрожжина и Михаил Цивин не просто присвоили себе имущество народного артиста СССР Алексея Баталова, но и сдали в аренду его рабочий кабинет в Москве.

Недвижимость снимал адвокат Нарек Костанян, который ежемесячно платил семейной паре 75 тысяч рублей. Жена и дочь Баталова этих денег никогда не видели.

Когда адвокат узнал о махинации, он сразу согласился вернуть собственность законным владельцам.

Адвокат Баталовых Татьяна Кириенко рассказала в программе «Новые русские сенсации», что денежные средства за аренду кабинета Цивин и Дрожжина не собираются возвращать, говоря о том, что их уже нет.

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#Недвижимость #шоу-бизнес

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