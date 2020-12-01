Провода, форточки и лекарства: опасности поджидают питомцев даже в квартире

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Российская кинологическая федерация рассказала какие опасности подстерегают собаку дома. Чтобы пёс не причинил себе вреда в квартире нужно держать подальше бытовую химию, лекарства, провода и тяжёлые бьющиеся предметы. А также необходимо следить, чтобы животное не выбежало на открытый балкон и не грызло срезанные цветы и горшечные растения.

Маленькие щенки, да и взрослые собаки часто грызут провода. Лучше не провоцировать четвероногого друга и убрать их наверх, защитить их специальными муфтами или спрятать под плинтусы.

Балконы, открытые окна и форточки – опасность для питомца. Кошка на дереве или птица спровоцирует щенячье любопытство. Поэтому нужно не забывать закрывать окна и желательно установить балконные ограждения.

Аптечку и бытовую химию нужно держать в недоступном для собак месте. Антидепрессанты, обезболивающие и анальгетики, а также краски, клеи и сельскохозудобрения могут серьезно навредить питомцу. Если есть подозрение, что питомец что-то проглотил, нужно срочно обратиться к врачу.

Обычные для человека тюльпаны и лилии могут быть токсичными для питомца. Стоит убрать все горшочные растения повыше и следить, чтобы он не добрался до ваз с букетами. Если пёс прожуёт растения, то у него может возникнуть слабость, сонливость, рвота, диарея и судороги. Тогда нужно удалить яд из организма животного и обратиться к ветеринару.

Для нас мусорное ведро – бытовые отходы, а для собаки – кладезь съедобных лакомств. Железки от колбасы, целлофановые пакеты и другие предметы порой приходится удалять хирургическим путём. Никогда не оставляйте мусор в легкодоступном месте.

Напомним, что в октябре руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести обязательные курсы кинологов для хозяев крупных собак. Также благовещенцы написали более ста жалоб на владельцев собак, которые выгуливают животных без поводков и намордников на детских площадках. А один из жителей микрорайона в сентябре угрохал отравить домашних собак, за которыми не убирают хозяева.