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На Сахалине зафиксировано землетрясение магнитудой 6,6

На Сахалине зафиксировано землетрясение магнитудой 6,6
Фото: img.salamnews.org

Во вторник утром, 1 декабря, в Татарском проливе у юго-западного побережья Сахалина произошло землетрясение магнитудой 6,6. Об этом сообщают в Сахалинском филиале единой геофизической службы РАН.

Подземный толчок произошел в 09:54 по сахалинскому времени, эпицентр расположился в Татарском проливе на 86 километров западнее города Томари, на глубине 595 километров.

— Землетрясение ощутили жители юга Сахалина силой до двух-трех баллов. В частности, его почувствовали жители Томари, Долинска, Холмска, села Горнозаводск Невельского района, села Троицкое Анивского района и пригорода Южно-Сахалинска, — рассказал «Интерфаксу» представитель Сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН.

Во время землетрясения никто не пострадал. Угроза цунами отсутствовала.

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#погода #природа #происшествия

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