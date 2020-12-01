На Сахалине зафиксировано землетрясение магнитудой 6,6

Во вторник утром, 1 декабря, в Татарском проливе у юго-западного побережья Сахалина произошло землетрясение магнитудой 6,6. Об этом сообщают в Сахалинском филиале единой геофизической службы РАН.

Подземный толчок произошел в 09:54 по сахалинскому времени, эпицентр расположился в Татарском проливе на 86 километров западнее города Томари, на глубине 595 километров.

— Землетрясение ощутили жители юга Сахалина силой до двух-трех баллов. В частности, его почувствовали жители Томари, Долинска, Холмска, села Горнозаводск Невельского района, села Троицкое Анивского района и пригорода Южно-Сахалинска, — рассказал «Интерфаксу» представитель Сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН.

Во время землетрясения никто не пострадал. Угроза цунами отсутствовала.