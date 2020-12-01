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сегодня, 11:15 0

Президент Молдавии потребовала убрать российских миротворцев из Приднестровья

Президент Молдавии потребовала убрать российских миротворцев из Приднестровья
Фото: Sputnik / Михай Карауш

Майя Санду, избранный президент Молдавии, на состоявшейся сразу после выборов пресс-конференции потребовала вывести из Приднестровья российских военных. По её словам, позиция руководства республики такова, что миротворческая миссия в регионе на данный момент неактуальна, пишет РИА Новости.

— В Приднестровье давно нет опасности военных действий, миротворческую миссию нужно сделать гражданской под эгидой ОБСЕ. Это позиция Молдовы, которую я подчёркиваю, — заявила Майя Санду на первой после выборов пресс-конференции. Также, по её словам, она намерена обсудить с российским руководством вопросы, связанные с выводом российских войск.

— Также в Приднестровье находится оперативная группа России. По поводу этой группы никогда не было договоренностей со стороны Молдавии, поэтому позиция нашего государства состоит в том, что эти войска должны быть выведены, а оружие должно быть вывезено с территории Молдавии, — уточнила она.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала предложения избранного президента Молдавии не иначе как попыткой срыва урегулирования в регионе. Она отметила, что группа российских войск в первую очередь является составной частью совместного международного миротворческого контингента.

Напомним, что в этом году с начала миротворческой миссии в регионе прошло уже 28 лет. Приднестровье, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году, в результате неудачной попытки молдавского руководства решить проблему силовым способом, регион перестал контролироваться Молдавией, после чего понадобились международное вмешательство и миротворческая операция.

В настоящее время в зоне конфликта поддерживают мир и порядок 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Они находятся на 15 стационарных постах и КПП, размещенных на ключевых участках.

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#военные #политика #российская власть

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