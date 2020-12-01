Для пассажирского сообщения с островом Русским задействованы десантные катера Тихоокеанского флота

Четыре десантных катера выделены командованием Тихоокеанского флота специально для пассажирских перевозок между Владивостоком и островом Русским. Мост на остров закрыт уже десять дней.

— В частности, для перевозок будет привлечен десантный катер проекта 21820 «Иван Карцов», десантные катера ДК-107, ДК-70 и ДК-57. За один рейс все четыре катера способны перевезти более 150 пассажиров, — говорится в сообщении пресс-службы флота.

Маршрут катеров и расписание движения согласовываются с властями города. Перевозки начнутся с сегодняшнего дня.

На острове Русский несколько тысяч жителей, также здесь расположен Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), медцентр ДВФУ, Приморский океанариум, сообщает Интерфакс.

Напомним, 21 ноября мост на остров Русский закрыли из-за обрушившегося на Приморье ледяного шторма. Уехать с острова сейчас можно только на пароме. Мост чистят ото льда, однако, точная дата его открытия пока неизвестна.

Кроме того, после уникального природного катаклизма в приморье осталось без света 30 тысяч человек. На полное восстановление электроснабжения в пострадавших от ледяного дождя районах Владивостока уйдёт до двух месяцев. Как сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, сейчас потребители подключены по временным схемам от резервных источников.