Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:26 1

В Москве 7-летний мальчик случайно убил старшего брата во время игры

В Москве 7-летний мальчик случайно убил старшего брата во время игры
Фото: nbnews.com.ua

В Москве во время игры на детской площадке 7-летний мальчик ударил другого палкой по голове, после чего ребёнок потерял сознание. Медикам удалось его реанимировать, но вечером школьник скончался, сообщает «Комсомольская правда».

Все произошло днём в воскресенье. 7-летний мальчик играл в догонялки со старшим десятилетним братом. В какой-то момент мальчишки стали в шутку кидать друг в друга палками и младший попал старшему брату прямо в голову. От удара тот упал и потерял сознание.

Медики реанимировали школьника около 30 минут. Когда сердце запустили, ребёнка увезли в больницу. Состояние мальчика было тяжелым, он перенес клиническую смерть.

К сожалению, вечером в тот же день ребёнок скончался. Как сообщили «КП» источники в правоохранительных органах, на момент госпитализации у мальчика была закрытая черепно-мозговая травма.

По факту происшествия Следственный комитет проводит проверку. Как сообщается, семья, в которой росли братья, благополучная. Оба ходили в одну школу.

Просмотров всего: 392

#дети #происшествия

распечатать


Происшествия

Спасатели из Амурской области помогают Приморью восстанавливаться после удара стихии
В России и мире

Экс-глава иркутского Минздрава задержана по делу о мошенничестве с медицинскими масками на 25 млн рублей
В России и мире

В Швеции мать 28 лет держала взаперти сына
Коронавирус 1

В России массово подделывают тесты на COVID
Комментарии
Показать все (1)
  • DrDimon

    DrDimon
    2 часа назад

    "у мальчика была закрытая черепно-мозговая травма"

    А это уже не имеет значения. Если 30 минут не могли сердце пустить, плюс время "на доехать" - мозг погиб без всякой ЧМТ.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь