В Москве 7-летний мальчик случайно убил старшего брата во время игры

Все произошло днём в воскресенье. 7-летний мальчик играл в догонялки со старшим десятилетним братом. В какой-то момент мальчишки стали в шутку кидать друг в друга палками и младший попал старшему брату прямо в голову. От удара тот упал и потерял сознание.

Медики реанимировали школьника около 30 минут. Когда сердце запустили, ребёнка увезли в больницу. Состояние мальчика было тяжелым, он перенес клиническую смерть.

К сожалению, вечером в тот же день ребёнок скончался. Как сообщили «КП» источники в правоохранительных органах, на момент госпитализации у мальчика была закрытая черепно-мозговая травма.

По факту происшествия Следственный комитет проводит проверку. Как сообщается, семья, в которой росли братья, благополучная. Оба ходили в одну школу.