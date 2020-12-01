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сегодня, 10:53 5

Для контроля нарушений при строительстве Восточного создана ревизионная группа

Для контроля нарушений при строительстве Восточного создана ревизионная группа

Госкорпорация «Роскосмос» создала специальную контрольно-ревизионную группу, которая в постоянном режиме будет работать на космодроме Восточный.

— Её деятельность направлена на пресечение фактов приемки некачественно выполненных работ, недопущение нецелевого расходования выделенных на строительство средств, обеспечение соблюдения сроков строительства, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

В госкорпорации также отметили, что контроль за строительством космодрома осуществляется с помощью спутникового мониторинга. А ещё на космодром запланированы ежемесячные визиты главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с инспекционными целями.

Создание контрольно-ревизионной группы произошло после ряда недавних отставок и арестов высокопоставленных менеджеров Роскосмоса. Так, был арестован главный инженер ЦЭНКИ Владимир Жук, а руководитель этой организации Андрей Охлопков уволен. Арестован по обвинению в мошенничестве и глава космического центра «Восточный» Роман Бобков.

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#космодром #происшествия

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Думаете этим деньги не нужны?

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    2 часа назад

    Этого мало. Еще нужно создать специальную группу контроля за контрольно-ревизионной группой. Тогда точно воровать перестанут.

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    2 часа назад

    Космодром это как Автоваз. Место там гиблое. Кто бы не пришел - все равно начинает воровать.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    теперь этой группе надо платить зарплату и не хилую

  • 28ups

    28ups
    55 минут назад

    такую группы можно создавать в каждой отрасли и на каждом объекте, может на какое то время и будет толк, но это недолго

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