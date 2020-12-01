Для контроля нарушений при строительстве Восточного создана ревизионная группа

Госкорпорация «Роскосмос» создала специальную контрольно-ревизионную группу, которая в постоянном режиме будет работать на космодроме Восточный.

— Её деятельность направлена на пресечение фактов приемки некачественно выполненных работ, недопущение нецелевого расходования выделенных на строительство средств, обеспечение соблюдения сроков строительства, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

В госкорпорации также отметили, что контроль за строительством космодрома осуществляется с помощью спутникового мониторинга. А ещё на космодром запланированы ежемесячные визиты главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с инспекционными целями.

Создание контрольно-ревизионной группы произошло после ряда недавних отставок и арестов высокопоставленных менеджеров Роскосмоса. Так, был арестован главный инженер ЦЭНКИ Владимир Жук, а руководитель этой организации Андрей Охлопков уволен. Арестован по обвинению в мошенничестве и глава космического центра «Восточный» Роман Бобков.