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сегодня, 10:43 2

В России могут исчезнуть мусоропроводы

В России могут исчезнуть мусоропроводы
Фото: pixabay.com

Представитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов призвал заварить мусоропроводы. По словам чиновника, это необходимо для внедрения программы по раздельному сбору твёрдых коммунальных отходов, пишет «Интерфакс».

Эта идея уже прошла через Минстрой, и все новые дома будут строиться уже без мусоропроводов. В правительстве решили вводить такие меры постепенно и по согласию жильцов.

— При самом серьезном подходе к вопросу для начала надо заварить все мусоропроводы во всех домах России. А чтобы это сделать, естественно, требуется согласие жильцов, причем стопроцентное. Вот, например, хоть один житель из многоэтажки на 1 000 квартир выскажется против – и всё: мусоропровод останется, — сказал Иванов.

В Государственной думе идею полностью поддерживают.

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#жизнь #закон #экология

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Комментарии
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  • Андрей ф

    Андрей ф
    1 час назад

    Работали бы эти мусоропроводы еще у нас в городе))).

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Введут налог на мусоропроводы неподъемный, за разрушение экологии планеты и засорение окружающей среды - и собственникам придется согласиться. Что мы, Единорасню не знаем что ли

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