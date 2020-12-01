В России могут исчезнуть мусоропроводы

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Эта идея уже прошла через Минстрой, и все новые дома будут строиться уже без мусоропроводов. В правительстве решили вводить такие меры постепенно и по согласию жильцов.

— При самом серьезном подходе к вопросу для начала надо заварить все мусоропроводы во всех домах России. А чтобы это сделать, естественно, требуется согласие жильцов, причем стопроцентное. Вот, например, хоть один житель из многоэтажки на 1 000 квартир выскажется против – и всё: мусоропровод останется, — сказал Иванов.

В Государственной думе идею полностью поддерживают.