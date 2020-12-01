В России могут исчезнуть мусоропроводы
Представитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов призвал заварить мусоропроводы. По словам чиновника, это необходимо для внедрения программы по раздельному сбору твёрдых коммунальных отходов, пишет «Интерфакс».
Эта идея уже прошла через Минстрой, и все новые дома будут строиться уже без мусоропроводов. В правительстве решили вводить такие меры постепенно и по согласию жильцов.
— При самом серьезном подходе к вопросу для начала надо заварить все мусоропроводы во всех домах России. А чтобы это сделать, естественно, требуется согласие жильцов, причем стопроцентное. Вот, например, хоть один житель из многоэтажки на 1 000 квартир выскажется против – и всё: мусоропровод останется, — сказал Иванов.
В Государственной думе идею полностью поддерживают.
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