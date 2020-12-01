«Ёлка желаний» от администрации Благовещенска исполнит мечты ребят, которых воспитывают только отцы

В пятницу, 4 декабря, сотрудники администрации Благовещенска начнут исполнять новогодние мечты детей. В рамках проекта «Ёлка желаний» новогоднюю красавицу с письмами ребят установят в фойе первого этажа администрации. Напишут свои желания дети, которых воспитывают только отцы.

— Всего это 21 семья, а шесть из них — многодетные. В семьях воспитываются 42 ребенка, в том числе трое – дети с ограниченными возможностями здоровья. Новогодние желания детей исполнят до 24 декабря, — сообщили в пресс-службе администрации города Благовещенска.

А в преддверии Нового года подарки ребятам вручат Дед Мороз и Снегурочка. В связи с пандемией юных амурчан поздравят на открытом воздухе около их домов.

Напомним, что в рамках акции «Ёлка желаний» с сегодняшнего дня, 1 декабря, по всей области начнут исполнять мечты. Порадовать подарком амурчане могут детей из малообеспеченных семей, детей-сирот, а также детей от 3 до 17 лет и взрослых от 60 лет и старше с ОВЗ или состоянием, угрожающим жизни. Ещё благовещенские активисты до 15 декабря собирают подарок для детей из детского дома в Пояркове. Также в конце декабря они поздравят 24 ребёнка из многодетных семей в столице Приамурья.