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сегодня, 10:13 1

В Свободном ФСБ задержала мужчину, пытавшегося дать взятку сотруднику ГИБДД

В Свободном ФСБ задержала мужчину, пытавшегося дать взятку сотруднику ГИБДД
Фото: ФСБ

Житель Свободного задержан при попытке дать взятку сотруднику ГИБДД. В задержании участвовали как полицейские, так и спецслужбы — операцию провели под началом ФСБ.

— Подозреваемый в салоне автомобиля, припаркованного возле одного из домов, дал 80 тысяч рублей сотруднику местного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД за выдачу водительского удостоверения категорий «В», «С» и «D» без сдачи обязательного квалификационного экзамена, — сообщили в региональном управлении МВД.

Сразу же после передачи средств амурчанин был задержан. Сотрудник ГИБДД наказан не будет — именно он заранее сообщил спецслужбам о том, что ему предложили денежное вознаграждение.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении попытавшегося дать взятку амурчанина. На данный момент он находится под арестом.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Hh27.

    Hh27.
    31 минута назад

    коррупцию победили!Остатки пошли.Скоро ФСБ в Самбери будут стоять,воров огурцов и конфет будут ловить

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