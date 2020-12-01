В Свободном ФСБ задержала мужчину, пытавшегося дать взятку сотруднику ГИБДД

Житель Свободного задержан при попытке дать взятку сотруднику ГИБДД. В задержании участвовали как полицейские, так и спецслужбы — операцию провели под началом ФСБ.

— Подозреваемый в салоне автомобиля, припаркованного возле одного из домов, дал 80 тысяч рублей сотруднику местного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД за выдачу водительского удостоверения категорий «В», «С» и «D» без сдачи обязательного квалификационного экзамена, — сообщили в региональном управлении МВД.

Сразу же после передачи средств амурчанин был задержан. Сотрудник ГИБДД наказан не будет — именно он заранее сообщил спецслужбам о том, что ему предложили денежное вознаграждение.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении попытавшегося дать взятку амурчанина. На данный момент он находится под арестом.