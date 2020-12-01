Сотрудник ФСО покончил с собой на территории Кремля

Сотрудника ФСО обнаружили 29 ноября поздно вечером на Соборной площади.

Причины происшествия неизвестны. Проводится проверка.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, самоубийство сотрудника ФСО на территории Кремля не связано с условиями его службы. Причиной трагедии могли стать его личные проблемы.

Как стало известно «Московскому комсомольцу», родные категорически отрицают предположение о самоубийстве. Родственники сообщили, что 33-летний Михаил служил в ФСО более 12 лет.

С первой супругой Михаил развёлся, от брака остался 9-летний сын, инвалид по умственному развитию. Хотя они расстались, бывшая жена зла на него не держала. Тот исправно платил алименты и навещал мальчика.

Год назад Михаил женился во второй раз, но этой осенью они с женой решили расстаться. Руководство ФСО заявляет, что это и есть мотив самоубийства. Но бывшая жена в это не верит и считает, что с Михаилом произошёл несчастный случай.