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Сотрудник ФСО покончил с собой на территории Кремля

Сотрудник ФСО покончил с собой на территории Кремля
Фото: yaplakal.com

В Москве сотрудник Федеральной службы охраны совершил самоубийство во время несения службы на территории Кремля, сообщают «Известия».

Сотрудника ФСО обнаружили 29 ноября поздно вечером на Соборной площади.

Причины происшествия неизвестны. Проводится проверка.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, самоубийство сотрудника ФСО на территории Кремля не связано с условиями его службы. Причиной трагедии могли стать его личные проблемы.

Как стало известно «Московскому комсомольцу», родные категорически отрицают предположение о самоубийстве. Родственники сообщили, что 33-летний Михаил служил в ФСО более 12 лет.

С первой супругой Михаил развёлся, от брака остался 9-летний сын, инвалид по умственному развитию. Хотя они расстались, бывшая жена зла на него не держала. Тот исправно платил алименты и навещал мальчика.

Год назад Михаил женился во второй раз, но этой осенью они с женой решили расстаться. Руководство ФСО заявляет, что это и есть мотив самоубийства. Но бывшая жена в это не верит и считает, что с Михаилом произошёл несчастный случай.

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#происшествия

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