На территории Кремля охранник покончил с собой из-за личных проблем
В Москве покончил с собой сотрудник Федеральной службы охраны. Счеты с жизнью он свёл на территории Кремля. В силовых структурах отрицают связь его гибели с профессиональной деятельностью.
— Нет, не связано с условиями службы. Скорее всего, трагическим решением для сведения военнослужащим счетов с жизнью послужили личные его проблемы, — сообщил ТАСС источник, близкий к Кремлю.
Ряд федеральных СМИ сообщает о том, что у охранника были проблемы в личной жизни: в декабре он должен был развестись с женой. Настоящие мотивы его поступка сейчас выясняют компетентные органы.
Погибший сотрудник ФСО не служил в личной охране президента, сообщили в ведомстве.
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