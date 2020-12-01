На территории Кремля охранник покончил с собой из-за личных проблем

В Москве покончил с собой сотрудник Федеральной службы охраны. Счеты с жизнью он свёл на территории Кремля. В силовых структурах отрицают связь его гибели с профессиональной деятельностью.

— Нет, не связано с условиями службы. Скорее всего, трагическим решением для сведения военнослужащим счетов с жизнью послужили личные его проблемы, — сообщил ТАСС источник, близкий к Кремлю.

Ряд федеральных СМИ сообщает о том, что у охранника были проблемы в личной жизни: в декабре он должен был развестись с женой. Настоящие мотивы его поступка сейчас выясняют компетентные органы.

Погибший сотрудник ФСО не служил в личной охране президента, сообщили в ведомстве.