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сегодня, 10:16 4

На территории Кремля охранник покончил с собой из-за личных проблем

На территории Кремля охранник покончил с собой из-за личных проблем
Фото: pixabay.com

В Москве покончил с собой сотрудник Федеральной службы охраны. Счеты с жизнью он свёл на территории Кремля. В силовых структурах отрицают связь его гибели с профессиональной деятельностью.

— Нет, не связано с условиями службы. Скорее всего, трагическим решением для сведения военнослужащим счетов с жизнью послужили личные его проблемы, — сообщил ТАСС источник, близкий к Кремлю.

Ряд федеральных СМИ сообщает о том, что у охранника были проблемы в личной жизни: в декабре он должен был развестись с женой. Настоящие мотивы его поступка сейчас выясняют компетентные органы.

Погибший сотрудник ФСО не служил в личной охране президента, сообщили в ведомстве.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 часа назад

    зачем нам эта новость двухдневной давности?

  • DrDimon

    DrDimon
    2 часа назад

    "зачем нам эта новость двухдневной давности?"

    Кому это "вам"? Мы, Николай Второй?

    Так и пишите: "мне". Тоже мне, глас народа. :)

  • OT

    OT
    1 час назад

    Да там по некоторым информация гибнут не только охраник. Там алмазный фонд разворовывают. Он там где-то в Кремле охраняется. Кто разворовывает неизвестно. Сообщается, что это достояние России и продать его невозможно. Однако воруют.

  • Дан

    Дан
    6 секунд назад

    OT

    ///b не гавари!!! Мине бабка с магадана пазванила и сказала, што даже карону рассеи скамуниздили. Как жыть? куда бижать? каму отдацца? А набиулина, грят, в лондоны намылилать. Путни, гад, веноват!!!

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