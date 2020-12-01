Приамурье оказалось на седьмом месте по заболеваемости COVID-19

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Амурская область опустилась на девятое место по количеству выявленных заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения среди регионов ДФО. По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, показатель Приамурья составляет 1 422,3.

На прошлой неделе область находилась на третьем месте.

По данным на 30 ноября, в ДФО зарегистрированы 1 749,5 случаев COVID-19 на 100 тысяч населения составляет. Дальний Восток занимает второе место из восьми федеральных округов. Тройку антилидеров по численности выявленных инфицированных на 100 тысяч населения составляют Магаданская область (3 924,6 выявленных случаев), Камчатский край (2 426,2) и Сахалинская область (2 317,5). Наименьший показатель у Чукотского автономного округа – 784,5.

По итогам восьми месяцев 2020 года доля амурчан среди всех заболевших на Дальнем востоке составляет 8 %. По этому показателю Приамурье и Сахалин занимают пятое место среди регионов ДФО. Наименьшая доля выявленных случаев коронавируса зафиксирована в Чукотском автономном округе — 0 %. Наибольшая в Хабаровском крае – 17 %.

По данным ИЦК в ДФО на 30 ноября выявлено 144 059 случаев COVID-19. За все время выздоровело 110 837 человек, не справились с болезнью 1 720 человек.

Всего в России по состоянию на 30 ноября выявлено 2 295 654 случаев COVID-19 — это 1563,4 заболевших на 100 тысяч населения.