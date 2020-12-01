Совет директоров компании «Петропавловска» отстранил от должности гендиректора Максима Мещерякова, недолгий срок правления которого сопровождался многочисленными скандалами, а закончился уголовным делом. Теперь его место займёт следующий эффективный управленец.

30 ноября совет директоров «Петропавловска» объявил о назначении нового генерального директора. Им стал Денис Александров, ранее руководивший британской Highland Gold Mining. В пресс-релизе компании Александрова называют высококлассным руководителем с большим опытом работы. В комплиментах назначенцу рассыпается и председатель совета директоров Джеймс Камерон, вновь обещая «высокую операционную эффективность, большую прозрачность и полное соответствие передовым практикам корпоративного управления».

Это удивительно, потому что похожими обещаниями и превосходнейшими рекомендациями всего три с половиной месяца назад сопровождалось назначение предыдущего топ-менеджера «Петропавловска» Максима Мещерякова. Его называли независимым и компетентным управленцем международного уровня. При том, что поспешное назначение Мещерякова вызывало сомнения с первого дня. Он никак не мог считаться независимым, поскольку был учредителем миноритарного акционера «Бонум-капитал», голосовавшего летом за смену руководства «Петропавловска». Кроме того, он никогда не работал в золотодобыче, и ранее руководил несколькими убыточными компаниями, несравнимыми по размера с огромным амурским предприятием.

Максим Мещеряков блестяще подтвердил все связанные с ним опасения. Все прошедшие месяцы он провел в бесконечных судебных тяжбах. А тем временем, снижались производственные прогнозы предприятия, 620–720 тыcяч унций до 560–600 тысяч унций. Пришлось отложить ввод в эксплуатацию флотационной установки на «Пионере» с IV квартала 2020 года до II квартала 2021 года. Почти вдвое упали в цене акции «Петропаловска» на бирже, при том, что акции других золотодобывающих компаний только росли в связи с ростом цен на золото. Немалый ущерб был нанесен и репутации одного из крупнейших предприятий отрасли – команда Мещерякова вложила огромные деньги в информационную войну, стараясь дискредитировать прежнее руководство и коллектив «Петропавловска».

При этом с момента назначения Мещерякова так и не увидели ни на одном из рудников компании, хотя в своих интервью неоднократно обещал встретиться с людьми и «познать дух коллектива». Но, несмотря на это, совет директоров, сформированный главой челябинского «Южуралзолота» Константином Струковым и лояльными ему акционерами, продолжал поддерживать своего ставленника, упорно твердя, что «г-н Мещеряков пользуется полным доверием совета и исполняет полномочия в соответствии с его нынешней должностью».

Даже когда следственный комитет возбудил уголовное делу по факту попытки захвата московского офиса «Покровского рудника», наниматели Мещерякова пытались его выгораживать, призывая «более широко» трактовать статью УК «самоуправство». Так, по мнению совета директоров, Мещеряков с силовой группой поддержки ворвался в офис, взламывал двери кабинетов, угрожал сотрудникам, похищал и уничтожал рабочую информацию на серверах, потому что упорно «работал над внедрением надёжной и прозрачной системы контроля в "Петропавловске" и его дочерних компаниях». Впрочем, на следователей эти странные аргументы не оказали действия, ведутся уголовные дела, и Мещерякову, скорее всего, придётся отвечать за столь масштабный «гоп-стоп» в традициях 90-х.

Однако наступил момент, когда очевидный провал Мещерякова на посту уже невозможно отрицать и скрывать. Как и тот факт, что провал генерального директора – это и провал нового совета директоров, который его назначил. У акционеров, недовольных положением дел на ранее успешном предприятии, стало возникать всё больше вопросов. От Мещерякова пришлось избавляться и срочно искать другого кандидата на пост главы компании.

Впрочем, и на его счет не должно быть иллюзий, хотя Дениса Александрова выгодно отличает от Мещерякова то, что он хотя бы знаком с отраслью. Тот факт, что место Александрова во главе Highland Gold занял Владислав Свиблов, еще один бывший акционер «Петропавловска», который голосовал против команды Масловского, наводит на подозрения, что речь идет о банальной рокировке и «междусобойчике», а новый гендиректор будет не более независимым и «равноудаленным», чем Мещеряков. Тем более, что Мещерякова не выгнали из «Петропавловска» насовсем, а оставили на некой неназванной должности помогать преемнику.

Зачем нужна эта чехарда со сменой руководства амурской компании именно сейчас? Понятно, что «блицкриг», то есть попытка нахрапом установить контроль над «Петропавловском» в интересах «Южуралзолота», не удался. Битва за предприятие далека от завершения, и итоги её нельзя сегодня прогнозировать. Продолжаются суды, ФАС России изучает жалобу на процедуру покупки «Южуралзолотом» доли в «Петропавловске», пока рудники пытаются принудить к принятию уставов, которые остановят их деятельность. Однако внезапная смена гендиректора может свидетельствовать о неуверенности нынешнего совета директоров и стоящего за ним Константина Струкова, в своих силах и перспективах.