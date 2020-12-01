Выбор читателей за 30 ноября
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 30 ноября.
Василий Орлов рассказал, почему китайские туристы будут ездить в Москву и Питер через Благовещенск
Василий Орлов приехал в студию Радио «Комсомольская правда» из федерального министерства, где получил решение очередного важного для региона вопроса. По мнению главы региона, страна повернулась к Дальнему Востоку лицом, и это внимание уже чувствуют люди. Разговор был посвящен не только туризму — Амурская область будет развивать шесть ключевых отраслей. Причем две из них создаются фактически с нуля.
На Приморье надвигается новый мощный циклон
Приморский край снова окажется под ударом непогоды. Синоптики прогнозируют пятидневный снегопад в регионе, сообщает портал PRIMPRESS.
Бывшая благовещенка собирает деньги, чтобы вывезти котят из Вьетнама
Бывшая благовещенка собирает средства, чтобы вывезти из Вьетнама трех своих котов, которые остались там без хозяйки. На поездку необходимо более 102 тысяч рублей.
Джо Байден поскользнулся и сломал ногу в двух местах
В субботу, 28 ноября, американский политик и кандидат в президенты США Джо Байден подвернул лодыжку, играя со своей собакой Мейджором. Политику диагностировали два перелома костей стопы. Теперь ему, вероятно, придётся несколько недель ходить в специальном ботинке.
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