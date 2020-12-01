Выбор читателей за 30 ноября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 30 ноября.

Василий Орлов приехал в студию Радио «Комсомольская правда» из федерального министерства, где получил решение очередного важного для региона вопроса. По мнению главы региона, страна повернулась к Дальнему Востоку лицом, и это внимание уже чувствуют люди. Разговор был посвящен не только туризму — Амурская область будет развивать шесть ключевых отраслей. Причем две из них создаются фактически с нуля.

Приморский край снова окажется под ударом непогоды. Синоптики прогнозируют пятидневный снегопад в регионе, сообщает портал PRIMPRESS.

Бывшая благовещенка собирает средства, чтобы вывезти из Вьетнама трех своих котов, которые остались там без хозяйки. На поездку необходимо более 102 тысяч рублей.

В субботу, 28 ноября, американский политик и кандидат в президенты США Джо Байден подвернул лодыжку, играя со своей собакой Мейджором. Политику диагностировали два перелома костей стопы. Теперь ему, вероятно, придётся несколько недель ходить в специальном ботинке.