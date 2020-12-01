В 2021 году в Приамурье сдадут три физкультурно-оздоровительных комплекса

ФОКи с универсальными игровыми залами в Благовещенске, Тамбовке и Магдагачи обещают достроить во втором квартале 2021 года. В спорткомплексах площадью 540 квадратных метров кроме игрового зала расположится тренажёрный зал, медкабинет, а также административные и служебные помещения.

Завершить работы быстрее всего получится в Благовещенске — комплекс строится по Новотроицкому шоссе. Уже закончены работы по благоустройству фундамента и установке металлоконструкций каркаса здания. Сейчас рабочие занимаются отделкой фасада здания, устройством внутренних перегородок и полов, а также прокладкой инженерных сетей. Закончить работы планируют к концу декабря.

В Магдагачи и Тамбовке идёт работа над устройством металлоконструкции каркаса, её планируют завершить к концу года.

Строительство ещё двух ФОКов запланировано на 2021-2022 года. На строительстве спортивного комплекса на берегу реки Зеи в городе Благовещенске сейчас идёт установка металлоконструкций каркаса здания. Сдать объект планируют через год. В этом спорткомплексе будут не только универсальный игровой зал, но и помещение для единоборств.

Самый крупный ФОК площадью более 6,5 тысяч квадратных метров строится в Тынде. Там будет игровой и тренажёрный зал, а также ледовая площадка. Сдать объект планируют ко второму кварталу 2020 года.

— Строительство новых физкультурно-оздоровительных комплексов позволит только увеличить площади спортивных объектов, но и привлечь к систематическим занятиям спортом больше людей. Кроме того, это улучшит материально-техническую базу тех федераций и секций, которые сейчас занимаются на местах, и, на мой взгляд, повысит качество подготовки и выступлений наших спортсменов на мероприятиях различного уровня, — рассказал министр по физической культуре и спорту Приамурья Дмитрий Кутека.