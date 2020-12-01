Гороскоп на 1 декабря: Овнам нужно покинуть зону комфорта, а Ракам нужно как следует отдохнуть

Восход Солнца: 08:08

Заход Солнца: 16:29

Солнце в Стрельце.

Овен. Если вы решили выйти из зоны комфорта, сейчас самое время сделать это — попробуйте что-то новое. Спокойный день, отлично подходящий для того, чтобы довести до конца начатые накануне дела.

Телец. Ваша задача на этот день заключается в сохранении хорошего настроения и позитивного взгляда на жизнь. Вы можете завязать служебный роман: наверняка он будет способствовать процветанию вашей карьеры.

Близнецы. Сегодня вы неожиданно для себя самого можете стать той самой жилеткой, в которую поплачется ваш друг. Неудивительно, что он выбрал вас, вы будете прочны, как скала, и рассудительны.

Рак. Проведите вечер в весёлой и шумной компании. Будьте щедрыми на комплименты. Независимо от вашего желания или нежелания, сегодня вы будете с легкостью влиять на людей, даже манипулировать ими.

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Лев. Ни телефонные звонки, ни общение в мессенджерах не принесут положительного результата сегодня. Астрологи не советуют сегодня вести себя вспыльчиво и эмоционально. Вашим оружием должна стать подкупающая откровенность.

Дева. Не избегайте общения со старшими родственниками, сегодня оно будет продуктивным и интересным. У вас появится шанс продвинуться по карьерной лестнице.

Весы. Сегодня от чего-то все разговоры с любимым человеком у вас будут съезжать на интимные и сексуальные темы. Возможно, стоит это воспринимать, как намек?

Скорпион. Займитесь сегодня финансовыми делами, и крупные сделки, и малые транзакции будут успешными. Вы готовы идти на самые немыслимые эксперименты и отправляться в неожиданные места.

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Стрелец. Сегодня вам стоит быть осторожными и не поддаваться соблазнам. Многие посчитают, что вы готовы для серьезных решений, но это не так, вы и сами это прекрасно знаете.

Козерог. Ваш любимый человек не способен читать мысли, если хотите что-то выяснить, начните говорить первым. Постарайтесь всё взвешивать и не допускать опрометчивых шагов.

Водолей. Если до сегодняшнего дня вы избегали сложного разговора со второй половинкой, пришло время на него решиться. Всё пройдет гладко, если вы решите быть откровенным.

Рыбы. Многие будут способны принимать правильные кардинальные решения и налаживать нужные связи. Начало дня нужно посвятить самым неотложным делам, встречам, и ни в коем случае не позволять себе лениться и расслабляться.

Астролог: Вальдемар Небоходцев