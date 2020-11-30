Оставивший детей в Шереметьево житель Хабаровского края получил реальный срок

Суд признал жителя Комсомольска-на-Амуре виновным в двух статьях уголовного кодекса — «оставление детей в опасности» и «кража». Ему дали год и три месяца в колонии общего режима.

Как уточняют в Генпрокуратуре, кражу бросивший детей мужчина совершил за день до инцидента в Шереметьево.

— Подсудимый тайно, через интернет-приложение с помощью мобильного телефона своей знакомой пенсионерки похитил её денежные средства с банковского счёта в сумме 100 тысяч рублей. Попытка совершения перевода в большей сумме была заблокирована банком, — рассказали в ведомстве.