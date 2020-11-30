Оставивший детей в Шереметьево житель Хабаровского края получил реальный срок
Накануне центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края вынес приговор мужчине, который в январе 2020 года оставил двух своих детей в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ, уточняя, что приговор ещё не вступил в законную силу.
Суд признал жителя Комсомольска-на-Амуре виновным в двух статьях уголовного кодекса — «оставление детей в опасности» и «кража». Ему дали год и три месяца в колонии общего режима.
Как уточняют в Генпрокуратуре, кражу бросивший детей мужчина совершил за день до инцидента в Шереметьево.
— Подсудимый тайно, через интернет-приложение с помощью мобильного телефона своей знакомой пенсионерки похитил её денежные средства с банковского счёта в сумме 100 тысяч рублей. Попытка совершения перевода в большей сумме была заблокирована банком, — рассказали в ведомстве.
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