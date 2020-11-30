Преступник в Москве назвал себя Моргенштерном и заявил о минировании нескольких зданий
Правоохранительные органы в Москве получили письмо от неизвестного, который представился певцом Моргенштерном и заявил, что заминировал несколько зданий недалеко от своего ресторана, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал Life Shot.
В сообщении говорится, что в зданиях были установлены несколько бомб.
«После открытия данного письма, через определенное время будут направлены 3 дрона со взрывчаткой во все находящиеся по близости с данным рестораном здания», — написано в сообщении.
Сотрудники правоохранительных органов выехали на место, эвакуировали людей из паба и гостиницы, но подозрительных предметов не обнаружили. Теперь автора письма ищут, чтобы наказать.
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