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сегодня, 17:32 0

Преступник в Москве назвал себя Моргенштерном и заявил о минировании нескольких зданий

Преступник в Москве назвал себя Моргенштерном и заявил о минировании нескольких зданий
Фото: kleo.ru

Правоохранительные органы в Москве получили письмо от неизвестного, который представился певцом Моргенштерном и заявил, что заминировал несколько зданий недалеко от своего ресторана, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал Life Shot.

В сообщении говорится, что в зданиях были установлены несколько бомб.

«После открытия данного письма, через определенное время будут направлены 3 дрона со взрывчаткой во все находящиеся по близости с данным рестораном здания», — написано в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов выехали на место, эвакуировали людей из паба и гостиницы, но подозрительных предметов не обнаружили. Теперь автора письма ищут, чтобы наказать.

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#происшествия

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