Плюс 155: опубликованы новые данные по COVID-19 в Приамурье

Управление Роспотребнадзора по Амурской области опубликовало новые данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Приамурье. По данным ведомства, в течение суток в регионе зафиксировано 155 новых случаев заболевания.

— У 109 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (70 процентов), у 14 – бессимптомно (9 процентов), у 32 – в виде пневмонии (21 процент), — уточнили в Роспотребнадзоре.

В общей сложности в регионе зафиксировано уже 11 380 случаев заболевания COVID-19, 8 544 из которых закончилось выздоровлением, 98 — гибелью пациентов.