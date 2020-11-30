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30ноября
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сегодня, 17:38 2

Плюс 155: опубликованы новые данные по COVID-19 в Приамурье

Плюс 155: опубликованы новые данные по COVID-19 в Приамурье
Фото: pixabay.com

Управление Роспотребнадзора по Амурской области опубликовало новые данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Приамурье. По данным ведомства, в течение суток в регионе зафиксировано 155 новых случаев заболевания.

— У 109 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (70 процентов), у 14 – бессимптомно (9 процентов), у 32 – в виде пневмонии (21 процент), — уточнили в Роспотребнадзоре.

В общей сложности в регионе зафиксировано уже 11 380 случаев заболевания COVID-19, 8 544 из которых закончилось выздоровлением, 98 — гибелью пациентов.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    43 минуты назад

    выходим на плато - вот и выходим. Меж тем результатов анализа нет уже 11й день! Успели и переболеть и выздороветь - и статистику не испортить!

  • Undertaker

    Undertaker
    9 минут назад

    В степанакерте воздвигли госпиталь, в кемеровской области военные врачи помогают гражданским в борьбе с ковид

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