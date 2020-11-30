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30ноября
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сегодня, 18:12 0

Состоялось первое судебное заседание по делу о халатности медиков детской городской больницы, допустивших массовое заражение гепатитом С

Состоялось первое судебное заседание по делу о халатности медиков детской городской больницы, допустивших массовое заражение гепатитом С
Фото: Амур.инфо

Сегодня в Благовещенском городском суде состоялось первое судебное заседание по делу о массовом заражении детей гепатитом С в детской областной больнице Приамурья.

По статье УК РФ в халатности обвиняются заместитель главного врача по лечебной работе Ася Серга, а также заведующие отделениями эпидемиологии и гематологии Галина Платова и Ирина Батурская. Адвокаты ходатайствовали о дополнительном времени раcсмотрения уголовного дела. Суд удовлетворил просьбу и назначил срок рассмотрения на 12 января 2021 года.

Родители заразившихся детей на заседании суда не присутствовали — об этом они рассказали в инстаграм-аккаунте, который завели специально, чтобы информировать всех неравнодушных о ходе дела:

— Потерпевшие в силу сложившихся обстоятельств не присутствовали на заседании, повестки в адрес потерпевших не поступили. Однако, родители ждут встречи с подсудимыми для того, чтобы лично в глаза задать вопросы! — сообщают родители.

Напомним, в конце декабря 2018 года в Амурской области возбудили уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в детской областной больнице. На декабрьской сессии областного законодательного собрания была озвучена информация о том, что у нескольких детей, которые проходили лечение в гематологическом отделении больницы, впоследствии был выявлен гепатит С.

В интересах пострадавших в суд обращался амурский Роспотребнадзор. Первое исковое заявление о возмещении морального вреда семье, в которой ребенка заразили гепатитом С, было рассмотрено в Благовещенском городском суде 21 января 2020 года. В решении суда сказано, что больница должна выплатить моральный вред в размере 400 тысяч рублей и штраф – 200 тысяч, сами истцы оценили нанесённый им моральный вред в 10-15 миллионов рублей. Всего в суд поступило больше 20 подобных исков.

8 октября Следственный комитет России передал в Генеральную прокуратуру уголовное дело с обвинительным заключением по массовому заражению детей гепатитом С в детской областной больнице Приамурья. 12 октября 2020 года дело о заражении детей гепатитом С в АОДКБ было направлено в суд.

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#дети #медицина

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