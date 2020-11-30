Проверять соблюдение масочного режима в Благовещенске теперь будут и спасатели

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Сотрудники Благовещенского управления по делам ГО ЧС теперь тоже будут проверять соблюдение масочного режима в городе. Как сообщает пресс-служба мэрии амурской столицы, в субботу, 28 ноября, спасатели совместно с полицией побывали в ТРЦ «Острова» и ТЦ «Мега».

В этот раз проверяющие не составляли протоколы, а ограничились устными замечаниями. Теперь спасатели будут проверять общественные места ежедневно.

По данным администрации Благовещенска, с 19 по 25 ноября проверка прошла на 75 предприятиях потребительского рынка, в 305 автобусах. За нарушение ограничений составили 23 протокола, ещё семь — за нахождение несовершеннолетних без сопровождения родителей.