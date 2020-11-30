Правоохранители Якутии проверяют информацию о забастовке вахтовиков «Силы Сибири»

В Якутии десятки строителей газопровода «Сила Сибири» пожаловались на невыплату зарплаты. В понедельник, 30 ноября, сотрудники следственного управления СК по Якутии и региональной прокуратуры начали проверку по данному факту. Вахтовики строят компрессорную станцию «Иван Москвитин» газопровода «Сила Сибири», сообщили в пресс-службах ведомств.

Строители рассказали, что они не получили отпускные и оплату выходных, которые были заявлены при устройстве на работу. Трудовые договоры мужчины получили только спустя несколько дней после прибытия на объект, а номера телефонов компании им не предоставляют.

— Просим помочь в этой нелегкой ситуации выбраться нам отсюда, желательно с нашими деньгами, — говорят мужчины на видео.

Рабочие уже несколько дней не выходят на работу, сообщает «Интерфакс».

Напомним, что в конце апреля митинг устроили несколько сотен работников Чаяндинского месторождения в Якутии. Они жаловались на плохие условия в посёлке, где объявили карантин. Поставки российского газа в Китай с Чаяндинского месторождения по «Силе Сибири» начались год назад.