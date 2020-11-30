В роддом Благовещенска поступили первые пациенты с COVID-19

Благовещенский роддом принял первых пациентов с коронавирусной инфекцией.

Рожениц и молодых мам из роддома перевели в перинатальный центр. Пока учреждение справляется с возросшей нагрузкой.

— На 8 часов утра сегодняшнего дня в городском роддоме, который сейчас оборудован под инфекционный госпиталь, уже находилось 16 пациентов. До конца дня планируется перевод, как минимум, еще восьми пациентов. Все они переносят коронавирусную инфекцию в средней степени тяжести. Тяжёлых там пока нет. При этом на этой базе мы готовы принять тех, кому необходима искусственная вентиляция лёгких. Есть стационарные выходы кислорода, имеются кислородные концентраторы: в данный момент их достаточно, — рассказал Евгений Тарасюк, главный врач Амурской областной клинической больницы.

В перинатальном центре сейчас находится около 190 беременных и молодых мам со всей Амурской области, сообщает правительство Приамурья.

— Более того, некоторые отделения недогружены. В полном объёме были приняты меры для обеспечения всех отделений расходными материалами, лекарственными средствами. Сейчас всё работает в штатном режиме. Перинатальный центр спокойно справляется с дополнительной нагрузкой, — отметил Евгений Тарасюк.

О переводе городского роддома под госпиталь для больных коронавирусной инфекцией губернатор Приамурья заговорил в начале ноября. К середине месяца региональные власти приняли решение отложить открытие госпиталя в роддоме и развернуть 140 новых коек для коронавирусных больных на базе хирургического корпуса Благовещенской городской клинической больницы. Позже всех пациенток и персонал роддома перевели в перинатальный центр Амурской областной клинической больницы.