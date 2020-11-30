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сегодня, 18:59 1

Турист в Крыму нанял вертолёт, чтобы слетать в McDonald’s

Турист в Крыму нанял вертолёт, чтобы слетать в McDonald’s
Фото: pixabay.com

Один из отдыхавших в Ялте туристов нанял вертолёт, чтобы он привёз еды из McDonald’s. Как сообщает РИА ФАН, представитель туриста слетал на материк, купил около 20 блюд и вернулся обратно.

О состоятельном любителе фастфуда рассказал телеграм-канал @krimski со ссылкой на сотрудника компании, осуществляющей вертолётные перевозки.

Сытный чартер обошёлся примерно в два часа времени и чуть больше 200 тысяч рублей. Заказ в McDonald’s обошёлся примерно в 3-4 тысячи рублей.

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#лёгкие новости

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Комментарии
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  • Victrix

    Victrix
    3 часа назад

    Молодец. Успел-таки до девальвации...

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