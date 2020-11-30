Турист в Крыму нанял вертолёт, чтобы слетать в McDonald’s
Один из отдыхавших в Ялте туристов нанял вертолёт, чтобы он привёз еды из McDonald’s. Как сообщает РИА ФАН, представитель туриста слетал на материк, купил около 20 блюд и вернулся обратно.
О состоятельном любителе фастфуда рассказал телеграм-канал @krimski со ссылкой на сотрудника компании, осуществляющей вертолётные перевозки.
Сытный чартер обошёлся примерно в два часа времени и чуть больше 200 тысяч рублей. Заказ в McDonald’s обошёлся примерно в 3-4 тысячи рублей.
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