Турист в Крыму нанял вертолёт, чтобы слетать в McDonald’s

Фото: pixabay.com

О состоятельном любителе фастфуда рассказал телеграм-канал @krimski со ссылкой на сотрудника компании, осуществляющей вертолётные перевозки.

Сытный чартер обошёлся примерно в два часа времени и чуть больше 200 тысяч рублей. Заказ в McDonald’s обошёлся примерно в 3-4 тысячи рублей.