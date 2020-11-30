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30ноября
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сегодня, 17:14 1

До 1 января 2021 года россияне должны определиться с форматом трудовой книжки

До 1 января 2021 года россияне должны определиться с форматом трудовой книжки
Фото: sochistream.ru

До 1 января 2021 года всем россиянам необходимо определиться, в каком виде будет существовать их трудовая книжка — бумажном или электронном.

Электронная трудовая книжка появилась в России 1 января 2020 года. О её плюсах говорят специалисты:

— Она не потеряется — Пенсионный фонд обещает высокий уровень защиты данных, с её помощью сведения быстро и легко получить в отделе кадров, в ПФР, МФЦ, на сайте госуслуг. В будущем документы для оформления пенсии можно будет предоставить в электронном виде, — рассказывают в управлении госслужбы Амурской области.

При этом переход на электронную версию должен происходить исключительно добровольно. Можно вести трудовую книжку и в двух вариантах, при этом отказаться от бумажной вы сможете в любой момент. А вот вернуть бумажную версию обратно уже не получится. Выбора нет лишь у тех, кто только начинает свой карьерный путь — при устройстве на работу в 2021 году впервые работодатель автоматически заведёт вам электронную трудовую книжку.

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#закон

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Комментарии
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    31 минута назад

    — Она не потеряется — Пенсионный фонд обещает высокий уровень защиты данных, - Как можно доверять хранение документов конторе, которая кровно не заинтересована в сохранении информации?

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