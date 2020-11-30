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30ноября
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сегодня, 16:27 0

Личного врача Марадоны обвинили в смерти футболиста

Личного врача Марадоны обвинили в смерти футболиста
Фото: foodmenu.ru.com

Прокуратура Аргентины считает, что смерть Диего Марадоны могла быть непреднамеренным убийством. Личному врачу футболиста предъявили обвинения, в его частной клинике, где проходил лечение Марадона идут обыски, сообщает РЕН ТВ.

Полиция изъяла сотовые телефоны, компьютеры и медицинскую документацию, в том числе истории болезни.

Дочери Марадоны заявили, что к гибели отца могли привести халатные действия его врача Леопольдо Луке.

По их словам, после недавно проведенной операции на мозге футболиста оставили без наблюдения медиков, а также давали ему неизвестные препараты. Они считают, что отец должен был ещё несколько дней находиться в больнице, но его выписали.

Также дочери футболиста сообщили, что незадолго до смерти Марадона и его лечащий врач, которые были друзьями — поссорились.

Сам врач Леопольдо Луке заявил, что не считает себя виновным в смерти спортсмена. По его словам, они сделали всё, что могли.

Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной смерти послужила острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких. Адвокат Матиас Морла заявил, что намерен добиваться расследования обстоятельств смерти футболиста из-за подозрений его дочерей, что спортсмену не была вовремя и должным образом оказана медицинская помощь.

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#память #спорт #футбол

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