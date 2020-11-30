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30ноября
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сегодня, 17:27 0

Два амурских образовательных учреждения вошли в топ-100 лучших школ России

Два амурских образовательных учреждения вошли в топ-100 лучших школ России
Фото: rg.ru

Амурская область приняла участие во Всероссийском конкурсе «Лучшие школы России-2020».

Испытание прошло в несколько этапов с 15 апреля по 15 ноября. Представители школ Приамурья выполняли задания, связанные с профессиональной деятельностью.

В конкурсе участвовало 3 293 школы всей страны. Амурский кадетский корпус занял 35 место, а его директор Антонина Плешкова вошла в топ-50 ведущих руководителей образовательных организаций страны. Школа № 6 города Свободного расположилась на 74 месте рейтинга лучших школ России, а ее директор Надежда Зеленкова также вошла в топ-50 руководителей.

Организаторы конкурса составили рейтинг лучших заместителей директора по учебно-воспитательной работе и заместителей директора по воспитательной работе, в котором оказались и амурчане. В сформированном топе регионов Амурской области досталось 31 место, сообщает правительство Приамурья.

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#конкурсы #образование #школа

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