Потолок упал, а в стене живут муравьи: в Приамурье жильцы ветхого дома никак не могут переехать

В посёлке Широкий, который относится к городу Райчихинску, буквально разваливается аварийный дом, сообщают жители. Его построили ещё в 50-х годах прошлого века. Собственники рассказали, что ветхий дом охвачен муравьями и грибком, в нём холодно, а во время осадков крыша очень сильно течёт. Жильцы каждый год делают ремонт за свои деньги.

— Бесполезно обращаться по поводу мошек и муравьёв. Насекомые тут разные: и крупные, и мелкие, и летучие, и ползучие. Дом настолько гнилой, что, когда соседка услышала за стенкой жужжание и потрогала рукой, то стена провалилась. А из отверстия побежали муравьишки, — рассказала жительница дома № 5 на улице Гаражной Екатерина.

Она рассказала, что из-за слабых стен и старых труб жители не могут поставить бойлеры и счётчики. А ещё в доме изначально не было канализации, её жители провели в 1984 году. Поэтому сейчас в доме нет ванн — он для них не предназначен.

— Только в одной из квартир на первом этаже есть душевая кабинка. Надо мной люди пытались поставить сидячую ванну, но меня регулярно заливало. В итоге в моём туалете упал потолок. Чтобы стены не так сильно осыпались, мой муж обил их гипсокартоном. Теперь всё осыпается внутри, — поделилась жительница.

Единственную баню в Широком разобрали 10 лет назад из-за убытков, пояснила она. Баня есть в Райчихинске, но работает она с шести до десяти вечера.

— Даже если на автобусе уехать в город, то обратно на автобусе вернуться уже не получится и придётся дорого ехать на такси, — пояснила Екатерина.

Из-за расплодившегося грибка у женщины разъедает глаза. Она боится, что у детей начнётся астма. А грибок со стен переходит на мебель и пледы — приходится выкидывать. Зимой грибок немного затухает, а вот летом он разрастается, рассказала жительница. Собственники писали всем домом заявления в три инстанции.

— Я отнесла их в управляющую компанию, администрацию и санэпидемстанцию. Сотрудники санэпидемстанции в квартирах не нашли грибок. А в коридоре попшикали средством и уехали. После этого грибок как лез, так и лезет, — рассказала женщина.

Амурчанка также рассказала, что недавно в доме задымилась гнилая проводка. Специалисты из УК, по ее словам, только поменяли щиток. Она боится, что в следующий раз весь дом может просто сгореть. Работники УК, по словам жительницы, говорят, что ремонтировать что-то в доме бесполезно — его нужно сносить.

— Когда идёт дождь или тает снег, то у нас просто валятся потолки. Нам сказали, что крышу никто делать не будет. Мы каждую осень заделываем стены и потолки, травим мошек и обрабатываем плесень, но с наступлением весны всё повторяется снова, — рассказала Екатерина.

Почти каждый год жители обращаются в администрацию. Ветхим дом признали давно, а вот аварийным никак признавать не хотели, пояснила она. Поставить на очередь по переселению их обещали только через 5-6 лет.

Между тем в местной администрации о проблемном доме знают и выхода из ситуации пока не видят.

— Жилой дом по адресу: улица Гаражная, 5, поселка Широкий признали аварийным два года назад. Он подлежит сносу по постановлению исполняющего обязанности главы Райчихинска от 18.07.2018. Жильцы дома из восьми квартир не состоят на учёте нуждающихся в жилых помещениях. Они не предоставляли документы с заявлениями для постановки на него, — сообщили в администрации Райчихинска.

Дезинсекционные и дератизационные работы в доме осуществляют специализированные организации по договорам с управляющими компаниями, заверили в администрации. Что касается текущего ремонта, то, как пояснили чиновники, в 2020 году в УК поступило одно обращение от жильца квартиры № 5. По поводу заявления жильца о ремонте кровли над его квартирой проведены работы. Другие обращения от граждан в управляющую компанию и администрацию Райчихинска не поступали.

Местные власти указали и на то, что собственники задолжали «управляйке» 189 935 рублей.

Что касается расселения, то оно, если и состоится, то очень нескоро... В администрации объяснили, что с 2005 года в Райчихинске граждан расселяют из аварийного жилья за счёт средств федерального и областного бюджетов. А вот с 2013 года — за счёт средств фонда содействия реформированию ЖКХ. Фонд расселил граждан из аварийного жилья, которое признали таковым до 2017 года.

— Все жильцы, дома которых признали аварийными до 2017 года, переехали в новые дома ещё в 2019 году. Однако дом на Гаражной, 5, признан аварийным позже, а деньги на переселение из ветхого жилья Райчихинску в этом году не выделяли. Всего за период до 2019 года из аварийного жилья переселили 276 семей, а также снесли 48 аварийных домов, — сообщили в администрации Райчихинска.

Напомним, что до конца 2020 года 120 благовещенских семей расселят из аварийного жилья. Также в Приамурье за 12 лет работы расселили около 300 тысяч квадратных метров аварийного жилья. В новые квартиры переехали 17 тысяч амурчан. На реализацию программы потратили почти 11 миллиардов рублей. Ещё 791 амурская семья переедет из аварийного жилья до 2022 года.