Сергей Иванов заявил, что Сахалину мост не нужен

Вопрос строительства моста впервые был поднят в начале 2000-х годов. Тогда проект перехода на Сахалин предполагал строительство новой железной дороги протяженностью около 580 километров со стороны Транссиба, железнодорожного и автомобильного моста через Татарский пролив длиной около 7,5 километра, а кроме того, проведение модернизации железнодорожной сети Сахалина. Тогда стоимость проекта оценили в 4,5 миллиарда долларов, но мост так и не построили.

В июле 2018 года президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос строительства моста, а также его окупаемость. Строительство перехода через Татарский пролив и подходов к нему оценили в 540 миллиардов рублей, что превышает стоимость крымского моста в 2,3 раза.

— С точки зрения психологии, мост нужен. Вот, мол, Крым соединили, теперь бы не мешало и Сахалин. А с точки зрения экономики — нет. Для этого моста нет грузов, — сообщил в интервью Сергей Иванов. — Да и потом, чтобы, теоретически, его построить, надо от Комсомольска-на-Амуре 536 километров по безлюдной тайге дойти до точки на континенте, где самый узкий пролив — его ширина, по-моему, 7 километров. Потому что, если и строить мост, то только в этом месте. Так вот, 536 километров — по Хабаровскому краю — это обойдется гораздо дороже, чем сам мост.