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30ноября
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сегодня, 16:45 4

Сергей Иванов заявил, что Сахалину мост не нужен

Сергей Иванов заявил, что Сахалину мост не нужен
Фото: Госдума РФ

Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью «Интерфаксу» заявил, что мост на Сахалин с материка «Психологически — нужен. А с точки зрения экономики — нет».

Вопрос строительства моста впервые был поднят в начале 2000-х годов. Тогда проект перехода на Сахалин предполагал строительство новой железной дороги протяженностью около 580 километров со стороны Транссиба, железнодорожного и автомобильного моста через Татарский пролив длиной около 7,5 километра, а кроме того, проведение модернизации железнодорожной сети Сахалина. Тогда стоимость проекта оценили в 4,5 миллиарда долларов, но мост так и не построили.

В июле 2018 года президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос строительства моста, а также его окупаемость. Строительство перехода через Татарский пролив и подходов к нему оценили в 540 миллиардов рублей, что превышает стоимость крымского моста в 2,3 раза.

— С точки зрения психологии, мост нужен. Вот, мол, Крым соединили, теперь бы не мешало и Сахалин. А с точки зрения экономики — нет. Для этого моста нет грузов, — сообщил в интервью Сергей Иванов. — Да и потом, чтобы, теоретически, его построить, надо от Комсомольска-на-Амуре 536 километров по безлюдной тайге дойти до точки на континенте, где самый узкий пролив — его ширина, по-моему, 7 километров. Потому что, если и строить мост, то только в этом месте. Так вот, 536 километров — по Хабаровскому краю — это обойдется гораздо дороже, чем сам мост.

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#российская власть

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Намного проще и выгодней покупать каждые 5 лет паромы. Мост построил - один раз "освоил" бюджет и все. А на паромах, топливу и обслуживанию для них можно "осваивать" денежные средства бесконечно! Ах да, еще и доходы за переправу!

    Государство - это бизнес! Ему так выгоднеее!

  • DimonS

    DimonS
    47 минут назад

    Ну на пароме не так уж и долго добираться до Холмска. А вот сколько паровоз пилить будет эти 600 км? Сутки? И сколько стоить билет будет?

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    38 минут назад

    Интернет в арктике нужнее...

  • Undertaker

    Undertaker
    3 минуты назад

    Там уже спецквадрокоптеры для Арктики на отмыв в очереди

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